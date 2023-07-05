為了獲取更多的稀土，各國礦業公司希望開採海底的礦脈，現在負責管理世界海底資源的聯合國國際海底管理局(International Seabed Authority， ISA)，正準備恢復談判，現在已到關鍵點，很可能不久後會同意各公司的採礦許可。但是這也加劇了人們海洋生態、深海環境遭到破壞的擔憂。

美聯社報導，深海採礦主要開採多金屬結核、海底硫化物礦床，以及從岩石中剝離的鈷結核。這些結核與沉積物多含有鎳、稀土、鈷等材料，正是目前半導體、電池技術、馬達技術所最需要的。

各國政府與各大企業都將稀土視為戰略意義的資源，隨著陸上儲量的耗盡，以及需求的持續增長，海底採礦就成了發展方向。深海採礦的工程技術仍在不斷發展，主流方法是利用大型泵抽取，就像吸塵器一樣，從海底吸礦；另一種方式則是機器人採礦法，利用現持續進步的人工智慧技術，教深海機器人挖取結核礦。

各國可以管理與利用自己領海和專屬經濟區的水下資源，但是公海的水下資源則受到《聯合國海洋法公約》的管轄。根據條約，海底及其礦物資源被視為「人類的共同財產」，必須以共同分享的方式平方經濟利益、支持海洋科學研究和保護海洋環境的方式進行管理。

迄今為止，已發出30多個勘探許可證，主要在一塊名為克拉里昂-克利珀頓斷裂帶(Clarion-Clipperton Fracture Zone)的地區，位於夏威夷和墨西哥之間，約450 萬平方公里，存在豐富的錳結核。

現在ISA必須在 2023 年 7 月9日之前，完成管理深海開發的法規。假如立法未完成，民營公司仍然可以開始申請臨時許可證，由於沒有詳細規定，到時候的環境問題可能會更大。

自然資源保護主義者特別擔心，大規模採礦會破壞生態系統，包括噪音、振動和光污染，以及採礦過程中使用的燃料和其他化學品，都可能造成海床的破壞。科學家警告說，我們對海底生物圈不清楚，很可能相當脆弱經不起破壞。