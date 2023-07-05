緬甸天菜男模25歲的白因（Paing Takhon）過去曾在社群媒體公開反對緬甸軍政府，並且加入示威遊行，同時表態反對軍事政變，於2021年4月遭到當局逮捕並判刑3年，直到今年3月初才獲特赦出獄。如今的他不但改變造型，蓄鬍留著旁分短髮，經常透過社群網站上發文更新生活近況，去年更宣布設立個人官方YouTube頻道，令大批粉絲又驚又喜，不過他總是在每一則貼文後面加上黑色的心心符號，似乎表示一種無聲的抗議。

據香港媒體《星島日報》5日報導，因爲僧侶形象成名的白因，不僅曾經列於全球百大帥哥排行榜上，更獲得2021年冠軍封號，他更是一名超級網紅，FB粉專有286萬粉絲，他的Instagram粉專也累積至46萬人。

白因來自緬甸富商家族，是當地一家銀行的繼承人，擁有優渥的家室、俊俏的長相，又有著188公分的高挑完美身材，不僅擄獲大票粉絲的心，更在曾登上TC Candler「百大帥哥名單」冠軍寶座，高顏值獲得認證。

白因曾因短暫出家，被封為「天菜和尚」，還俗後於2021年年4月，當緬甸發生軍政府政變奪權時，他選擇加入反抗陣營，成為街頭示威的一員，結果就在2021年4月某天，在母親住處中被捕、並被法院判處3年勞改，直到2022年3月獲得國家特赦出獄。出獄後的他，除了繼續經營上述社交媒體，也成為一名YouTuber。