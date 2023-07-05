全聯限量舒潔寶可夢紙手帕15包，原價單組83元，特價單組59元、2組98元。（全聯提供）

全聯獨家怡柔三層抽取衛生紙12包，原價249元、特價146元。（全聯提供）

家樂福倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙24包，會員599元買1送1。（家樂福提供）

家樂福Tempo極吸萬用三層抽取出廚房紙巾3包，178元買1送1。（家樂福提供）

家樂福春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙10包，323元買1送1。（家樂福提供）

愛買蒲公英不砍樹環保抽取式衛生紙輕巧包20包，特價359元買1送1。（愛買提供）

愛買康乃馨潔膚溼巾攜帶包3包，特價59元買1送1。（愛買提供）

據外部市場調查指出，消費者偏好使用抽取式衛生紙，占家用紙製品銷量超過7成，其中二層衛生紙仍是市場主流，但三、四層衛生紙銷售額也逐年成長，在抽取式品項中占比更超過14%，顯示訴求厚磅、柔軟、輕奢等家紙產品，逐漸獲得消費者青睞，但衛生紙因消耗量大，民眾購買時也不得不精打細算。超市量販業者推出衛生紙限時優惠檔期，最低5折起，還有買1送1，及滿399元現抵50元等，囤貨可趁現在。

全聯「衛生紙小學堂」推出多款獨家商品，搭配雙重優惠，挑戰市場最低價，（7日）起至7月20日期間，於實體門市購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元，持福利卡買指定三、四層抽取式衛生紙，單筆任3串加贈500福利點；而想補貨卻懶得出門的民眾，「PXGo！全聯線上購」小時達和隔日達可箱購送到家，全站衛生紙都有單筆滿399元贈500福利點等優惠，滿足不同需求。全聯表示，檢視今年3月成績，相較去年同期成長雙位數，預計本檔可再創下佳績，帶動家用紙製品業績成長2成以上。

且搶攻衛生紙「厚商機」，各家品牌也陸續推出三、四層高磅數厚度產品，例如全聯獨家怡柔三層抽取衛生紙單串146元，單筆買3串除享399元現折50元外，再加贈500福利點，等於現省100元，1抽不到0.1元，挑戰市場最低價；另全聯獨家的新品，還有春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙，每袋193元，紙張升級更大張，若一次購入3串，1抽也只要0.11元；舒潔三層極厚韌抽取式衛生紙，厚度增加35%，每袋459元，卡友再加贈100點。

愛買量販觀察，悶熱的夏天易有出汗機會，因此衛生紙與溼紙巾需求倍增，即日起至7月11日，推出43款聯合優惠，最低5折起。熱門必買包括：蒲公英不砍樹環保抽取式衛生紙、沙威隆清爽抗菌施巾、康乃馨潔膚溼巾攜帶包等都有買1送1。

家樂福（7日）至7月18日，同樣有衛生紙促銷檔期，包括倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙、春風頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙、舒潔羽絨經濟抽取衛生紙，及Tempo極吸萬用三層抽取出廚房紙巾等都祭出買1送1優惠。