高雄「車瓜林斷層」去年初被劃為新活動斷層，經濟部中央地質調查所今再將其公告為「地質敏感區」，未來斷層兩側共300公尺範圍內，新建、擴建開發案都須事先做地質調查與安全評估，像是附近的橋頭科學園區、高鐵、台鐵等，未來要擴建改建，就需提調查評估、因應措施，送相關單位審查。

目前中央公告的活動斷層共有36條，車瓜林是去年初新增的3條其中之一，但當時地調所尚未將其列為地質敏感區。地調所科長林燕慧表示，這次把車瓜林劃入，主要是其為1萬年內活動過的斷層，加上兩側斷層範圍資料收集齊全，因此予以公告。

車瓜林斷層於高雄市境內，通過內門區、旗山區、田寮區、燕巢區與橋頭區，總長約22公里，由於左右側各150公尺劃入地質敏感區，因此列管總面積計約6.7平方公里。

被列為地質敏感區，現行法規並未要求禁限建，但是林燕慧強調，未來在敏感區內，一定規模的土地開發案，開發前必須進行「基地地質調查」及「地質安全評估」。評估完成後，再依地質特性，於設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，降低未來發生災害與損失的可能。

也就是一定規模新開發案，都要進行地質調查與安全評估，提交給中央或地方相關單位審查。不過車瓜林斷層西南側現已有橋頭科學園區，並鄰近高鐵、台鐵，是否也須重做調查？地調所表示，敏感區劃設時已存在的開發案，不受影響，只是未來如果擴建或增建，仍須遵守做地質調查。