高雄某生技公司業者勾結以許姓男子為首的山老鼠不法集團，透過竊取牛樟木販售牟暴利。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄某生技公司業者勾結以許姓男子為首的山老鼠不法集團，透過竊取牛樟木販售牟暴利。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄某生技公司業者勾結以許姓男子為首的山老鼠不法集團，透過竊取牛樟木販售牟暴利。（保七總隊提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄某生技公司業者勾結以許姓男子為首的山老鼠不法集團，透過竊取牛樟木販售牟暴利，案經保七總隊第八大隊循線追查後，在屏東山區發現他們的不法行徑，隨後在犯嫌住所及營業處起獲市值破40萬的野生牛樟菇、牛樟椴木等，許等訊後依竊盜、贓物、違反森林法等罪嫌送辦。

保七總隊第八大隊指出，日前破獲以許嫌犯為首的不法集團，他們專以竊取牛樟木販售牟利，後經向上溯源追查後，發現高雄某生技業者勾結山老鼠盜挖珍貴國有牛樟芝，全案擴大偵辦。

警方調查，許姓犯嫌等人為牟取不法利益，鎖定具有高經濟價值的野生牛樟菇，前往屏東地區盜竊，得手後再販售給知情生技業者，並以合法掩護非法轉賣不知情民眾。

案經警方循線追查並聲請搜索票獲准後，立即至屏東縣、高雄市及南投縣等涉案人的住所及營業處所執行搜索，隨後帶回涉案人相關當事人，查扣1批牛樟椴木及2公斤珍貴稀少野生牛樟菇，市價超過40萬，許等訊後依竊盜、贓物、違反森林法等罪嫌送辦。

保七總隊再次呼籲民眾，切勿購買來源不明森林主、副產物，違者將處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科罰金30萬以上、600萬以下，其中森林主產物為中央主管機關公告具高經濟或生態價值樹種的貴重木者，加重其刑至二分之一，切勿以身試法。