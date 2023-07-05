桃園市青年事務局指導國立中央大學辦理新創千里馬創業競賽，今日舉行決賽與頒獎典禮，各組金獎團隊代表在機捷車廂內，向桃園市長張善政說明創業理念。（蔡明亘攝）

桃園市2023新創千里馬創業競賽各組金獎團隊合影。（蔡明亘攝）

桃園市青年局推動校園創業聯盟，整合資源增加青年創業與就業機會，支持學校辦理一校一特色活動，青年局指導國立中央大學辦理「2023桃園新創千里馬創業競賽」，今舉行決賽與頒獎典禮。桃園市長張善政也勉勵新創團隊，要放眼國際，創業是條辛苦路，但在桃園有市府與學校陪伴不會寂寞。

桃園新創千里馬創業競賽配合市府的「科技＋、設計＋、永續＋」政策發展方針，結合產業與學術界需求，共分4大組別，包括科技創新組、商業服務組、創業新創公司以及今年因應全球趨勢新增的SDGs永續發展組。今年與桃捷公司合作，於捷運模型車廂內辦理決賽，讓團隊模擬在車廂遇見投資者或知名企業家等重要人物時，如何在6分鐘內說明公司商業模式，吸引創投目光並獲得資源。

張善政指出，今年參賽隊伍創歷年新高，達371組團隊報名參賽，與去年相比成長近2成，顯示桃園青年創意十足。他也勉勵新創團隊，未獲獎不必氣餒，得獎後更要思考往後的創業路該怎麼走，應放眼國際去打「世界盃」。早年創業相當寂寞，如今創業雖是條辛苦路，但有市府、學校的陪伴，遇到困難時協助解決，肯定不會寂寞。

中央大學校長周景揚表示，新創千里馬創業競賽不僅提供新創團隊發光的舞台，更盼透過模擬創業過程，激發青年團隊創意，培養創業知能與團隊合作精神。中央大學近5年陸續與桃市府等單位合作，培育超過百組新創團隊，盼持續協助更多新創團隊從桃園出發展翅高飛，並在國際嶄露頭角，成為全球矚目新創獨角獸。

創業新創公司組金獎樂達創意科技股份有限公司分享，他們是深耕桃園的AI軟體管理公司，與知名大廠合作，而台灣有許多中小企業是隱形冠軍，卻在轉型上遇到AI應用鴻溝，他們則會協助企業轉型，將技術傳承、自動化、智慧化應用，近來也有和市府合作發展智慧觀光的規畫，盼透過軟體讓台灣製造業、市政發展更好。

青年局長侯佳齡表示，新創千里馬創業競賽讓各界看見桃園新創團隊的發展可能性，激發青年創業能量，也盼有機會招募成為青年局輔導的團隊。未來會持續加深與各大專校院合作，包括設置校園創業諮詢窗口，提供各類諮詢並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐桃園創業基地，提供機會朝國際發展，讓青年留在桃園創業。