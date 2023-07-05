台北101國際攝影大賽獲獎作品 即日起至8／7展出 19:252023/07/05 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攝影大賽全體得獎者與台北101總經理朱麗文、辦公大樓營運長劉家豪合照。（台北101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，金牌獎得主鄭琼書《降臨》。（台北101提供） 2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，銀牌獎得主鄧珍詩《夕彩101》。（台北101提供） 2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，銅牌獎得主蕭慶良《湖中映像101》。（台北101提供） 一年一度的「2023台北101國際攝影大賽」，以2022－2023跨年煙火大秀的「關懷世界閃耀夢想」主題，邀請來自全世界攝影愛好者參加，並記錄歷年最大的雙跨年系列活動，本次「組照」組開放攝影機與行動設備等多元裝置參賽，而「單件作品」組則以發現台北101之美作為主題，作品多元豐富，完整記錄台灣精緻的人文風情與生活美學 經過來自各領域的專家評審討論後，共有18組組照，及18件單件攝影作品獲獎，台北101也從即日起至8月7日，於台北101辦公大樓Gallery 101展出所有得獎作品。 #台北101 #國際攝影大賽 #獲獎作品 #煙火大秀 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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