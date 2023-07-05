2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，金牌獎得主鄭琼書《降臨》。（台北101提供）

2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，銀牌獎得主鄧珍詩《夕彩101》。（台北101提供）

2023台北101國際攝影大賽，發現台北101之美專題，銅牌獎得主蕭慶良《湖中映像101》。（台北101提供）

一年一度的「2023台北101國際攝影大賽」，以2022－2023跨年煙火大秀的「關懷世界閃耀夢想」主題，邀請來自全世界攝影愛好者參加，並記錄歷年最大的雙跨年系列活動，本次「組照」組開放攝影機與行動設備等多元裝置參賽，而「單件作品」組則以發現台北101之美作為主題，作品多元豐富，完整記錄台灣精緻的人文風情與生活美學

經過來自各領域的專家評審討論後，共有18組組照，及18件單件攝影作品獲獎，台北101也從即日起至8月7日，於台北101辦公大樓Gallery 101展出所有得獎作品。