新北10歲男童日前因Herowatch智慧手錶突自燃而被燒傷，NCC表示，手錶先前有通過審驗，電池也有再次送審，不過產品可能因使用狀況而有變化，目前先等第三方調查釐清事實，有必要不排除要求業者召回。

新北10歲男童日前因智慧手錶突自燃而被燒傷，在家長投訴下，消保官展開行政調查並確認手錶為Herowatch；廠商也聲明願進行賠償處理，及全面提供系列產品免費檢測。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗表示，按照電信管理法規定，型式審驗也包含電器安全規定，依照經濟部標準來做查驗。不過，審驗是針對新品做審驗，但產品使用幾年後，因個人使用習慣、環境也可能有所改變。

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根據型式審驗資料，Herowatch兒童智慧手錶的產品製造商為中國深圳市阿拉町科技發展有限公司，審驗申請者為關於時間科技。手錶在2019年11月29日審驗合格，電池部分2020年8月31日有再次申請審驗。

至於業者為何還有申請電池再次審驗，NCC表示，廠商先前發現電池有些瑕疵，認為電池包裝太薄怕經碰撞產生損傷，後來外包裝加厚，電池蓄電量變小但更安全，廠商因此把電池重新送審驗，也有通知先前產品持有者可以換成新版電池，不過，目前了解自燃案件的產品當時是使用舊版的電池。

翁柏宗表示，型式審驗是最低門檻，要符合基本安規，目前地方政府消保官也在處理案件，目前尚待第三方調查釐清事實。根據電信管理法第66條第4項規定，若經調查確認有重大危害消費者安全之虞時，應令業者將已售出的設備限期召回或做其他適當處置。

NCC表示，目前智慧手錶的廠商也有公開說明。過去三星Galaxy Note7智慧手機曾因電池設計不良發生過充電爆炸事件，國內外陸續都有案例，後來也查驗釐清原因，並督促三星回收產品。不過，實際狀況還是要看每次個案而定。