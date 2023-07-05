此外，國泰臺韓科技ETF也將於7月18日除息，已公告基金預計配發每受益權單位為新台幣1.2元、預估年化配息率將近8％，參與配息最後買進日落在7月17日。

蘇鼎宇說明，今年以來ChatGPT成為最熱議題，刺激全球半導體需求上升，科技類股漲勢看好，臺灣與韓國擁有先進晶片生產技術，相關產業備受關注，近年受到貿易戰、疫情影響，使淡旺季步調略為凌亂，從年度產業循環觀點來看，明年將迎來另一成長期。

根據Gartner預估，明年全球半導體市場規模將成長至6,309億美元，預期年成長可達18.5％。觀察今年臺韓股市漲幅名列亞太地區第二、三名，僅次於日本，且受惠於生成式AI需求激增，臺韓資訊科技指數今年以來漲幅逾25％，優於臺灣股市的21.76％與韓國股市的16.62％。

由國泰投信發行的國泰臺韓科技ETF追蹤指數為「臺韓資訊科技指數」（ITP指數），是市場上唯一結合臺灣與韓國科技龍頭的主題指數，為台、韓證交所共同合編，更是臺灣證交所首度與國外交易所在不同兩地掛牌同一檔ETF的重要里程碑，韓國發行的是三星台韓科技ETF，成分股包括台灣的台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電；韓國的三星、海力士、NAVER等最具全球競爭力、領導地位的臺韓知名企業。

國泰投信指出，國泰臺韓科技ETF獨有特色在於緊跟最新科技趨勢，聚焦最關鍵核心的產業，如5G、物聯網、AI人工智慧等，制霸全球頂尖供應鏈，所掌握的關鍵技術、核心元件都是高科技產業中不可或缺的，可預期仍是未來新科技發展的重要基石，且台積電、三星、聯電、力積電等晶圓代工廠，全球晶圓市占率合計達8成，皆為國泰臺韓科技ETF成分股，有望受惠於半導體未來高速成長前景。透過國泰臺韓科技ETF一次囊括臺、韓國兩地資本市場中的科技明星隊，補足一般投資人僅壓寶在單一市場供應鏈的缺憾及風險。