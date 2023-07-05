法人表示，6月台灣市況不錯，比5月好，但同期大陸廢紙、成品紙雙跌，跌幅約2～3％，成品紙跌幅多於廢紙跌幅，下游紙箱廠觀望調節庫存，紙廠銷量稍減，也造成榮成整體本業轉虧。另外，受到人民幣貶值影響，榮成6月業外也出現虧損。

展望後市，法人估計要看8月中過後，漸入旺季的拉貨狀況。

榮成累計上半年營收227.91億元、年減14.85％，自結營業虧損4.36億元，稅前虧損8.6億元，稅前淨損歸屬母公司業主8.93億元，每股稅前虧損0.67元。