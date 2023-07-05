在各項事業表現方面，佳世達第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，醫院營運表現健康。

佳世達近期獲得「2023亞洲企業社會責任獎」二項殊榮肯定，明基佳世達集團上月參加的台北國際電腦展COMPUTEX業績持續發酵，而明基三豐旗下華鋒科技看準寵物高齡化趨勢，也將在7日登場的台北寵物用品展推出寵物居家照護產品，幫助毛小孩和毛孩家長健康愉快相伴到老。