在各項事業表現方面，佳世達第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，醫院營運表現健康。
佳世達近期獲得「2023亞洲企業社會責任獎」二項殊榮肯定，明基佳世達集團上月參加的台北國際電腦展COMPUTEX業績持續發酵，而明基三豐旗下華鋒科技看準寵物高齡化趨勢，也將在7日登場的台北寵物用品展推出寵物居家照護產品，幫助毛小孩和毛孩家長健康愉快相伴到老。
佳世達（2352）公告6月合併營收189億元，較去年同期減少20％，較上月成長10％。累計第二季合併營收521億元，比去年同期減少17％，比第一季成長3％。上半年合併營收1,026億元，較去年同期減少17％。
在各項事業表現方面，佳世達第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，醫院營運表現健康。
佳世達近期獲得「2023亞洲企業社會責任獎」二項殊榮肯定，明基佳世達集團上月參加的台北國際電腦展COMPUTEX業績持續發酵，而明基三豐旗下華鋒科技看準寵物高齡化趨勢，也將在7日登場的台北寵物用品展推出寵物居家照護產品，幫助毛小孩和毛孩家長健康愉快相伴到老。
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