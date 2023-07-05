政府近期祭出多項打炒房措施，根據行政院會公開議程，明日將通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」，據悉，未來囤房稅將從「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，而現行最高3.6％的囤房稅率也將提告，確切幅度尚待院會確定，預計明年實施。

依據房屋稅條例，房屋稅依房屋現值乘以稅率課徵，現行針對個人自住房屋3戶以內，可享優惠稅率1.2％，若超過自住戶數，則由地方政府決定是否採取差別稅率，稅率最低1.5％、最高3.6％，此被外界俗稱為「囤房稅」。

根據統計，當前台北市、宜蘭縣、連江縣、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市及屏東縣10縣市已開徵囤房稅。

根據行政院議程，明日將有「健全房市措施」報告，國發會將陳報「健全房地產市場方案成果」，財政部將陳報「房屋稅差別稅率2.0方案」。

據悉，在青年首購房貸族釋放利多部分，明日有望通過新版青年安心成家購屋貸款，貸款額度拉高到1000萬，貸款期限拉長至40年、貸款利率加碼補貼1碼，即一段式機動利率下殺至1.775％，比原行庫吸收半碼後的2.025％方案更低，可望8月上路。

另外，明日也有望將囤房稅從原先的「縣市歸戶」改採「全國歸戶」，若民眾跨縣市囤房將被課稅，而稅率部分有望調高，意即比現有3.6％更高，只是最終幅度尚待調整，朝明年實施方向前進。