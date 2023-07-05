台南市仁德區3名男子日前上傳在街上拍攝的持武器叫囂追逐影片到社群影音平台，38秒影片中，只見蔡姓男子未戴安全帽騎機車，沿途持不明器械飆罵髒話，歸仁警分局今天傳喚蔡男到案，但他態度輕鬆，稱「只是好玩」，警方針對未戴安全帽騎機車製單開罰，並依違反《社會秩序維護法》將其送辦。

社群網站「社會事新聞影音」昨日出現一則38秒短片，影片下方遭註記「7／4台南仁德後壁厝 暑假屁孩太閒片」，內文直指白目89屁孩疑持不明器械於大街上拍攝行車糾紛影片。影片曝光後，即有網友直呼「是吃飽太閒嗎？」

歸仁警分局表示，經調閱路口監視器及查訪等方式，今天即已通知蔡姓少年到案說明並依法究辦。

警方指出，拍攝影片共3人，其中2人為18歲、20歲的蔡男則是影片中持不明器械者。據了解，蔡男認為拍影片純屬好玩，至於觸法遭法辦，也顯得一派輕鬆，不以為意，稱自己拿的只是棍棒，但被追問棍棒去哪？則說「我已經丟了！」