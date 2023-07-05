南投縣府舉行「2023南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」活動宣傳記者會，還邀網紅代言。（楊靜茹攝）

日本旅騎達人高世軒（左起）、紀薇、鋼鐵妤等人認為，在南投縣騎乘自行車是一種享受，品嚐美食是騎自行車的動力之一。（楊靜茹攝）

南投縣府5日舉行「南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」宣傳記者會，邀單車界網紅紀薇、鋼鐵妤等人代言，預告系列活動29日由「集集小鎮采風慢騎」拉開序幕，「竹山生態傳騎」、「南投文化美食尋騎」輪番登場，帶遊客體驗人文風情。鋼鐵妤說，騎單車就是為了吃美食，二坪枝仔冰、集集冰淇淋、竹山筍子包等必嚐。

南投縣副縣長王瑞德主持「南投世紀百K自行車挑戰暨小鎮漫遊嘉年華」記者會，單車界美女紀薇、鋼鐵妤、Ellen林岑伊、Doris尤薩，及網紅北極圈最速男侯宗宏、日本旅騎達人高世軒等人代言活動，他們認為在南投縣騎自行車是一種享受，除了騎自行車攻武嶺自我挑戰外，還有日月潭、集集、竹山等鄉鎮都有不同樂趣。

縣府觀光處指出，系列活動由「集集小鎮采風慢騎」7月29日拉開序幕，「南投竹山生態傳騎」、「南投文化美食尋騎」輪番登場，由領騎員帶遊客深入鄉鎮各角落，嚐美食、賞美景並體驗人文風情。11月11日活動壓軸、南投世紀百K自行車挑戰賽，騎士得從中興新村出發，經國姓、埔里再回中興好村，考驗騎士體力及毅力。

王瑞德表示，在南投騎自行車，可以很挑戰、可以很遊憩、也可以很親子，符合全方位的自行車旅遊運動人口，透過舉行活動推廣自行車低碳旅遊，讓騎士們深入鄉鎮深度旅遊，增加對南投的認同感，常常來南投旅遊甚至定居。