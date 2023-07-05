桃園市政府警察局大園分局昨晚召開「112年社區治安會議」，由分局長王鉉仁主持，廣邀轄內民意代表、里鄰長、廠商代表、協勤民力及轄區里民參與，開場前由大園社區發展協會祥和鼓隊透過「祥和太鼓」為主軸的精彩表演獲滿堂喝采，會議中針對當前防制詐欺、打擊毒品、交通安全及性暴力犯罪防治等重點項目強化宣導。

大園警分局指出，由於近年因詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」，會議中特別針對假網拍、假投資、解除分期付款、假愛情交友、假冒親友等5種最常見的詐欺手法叮嚀民眾小心防範。另也加強宣導駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，共同落實交通安全，以營造出友善城市環境。

大園分局長王鉉仁表示，警力有限、民力無窮，在有限的警力下，非常感謝義警、民防、巡守、志工、警友等人員無私奉獻及熱心協勤，現階段除以警政署所推動「社區警政再出發」及落實「清源專案2.0」等工作展開積極作為外，也會持續配合環保局、經發局實施「淨桃計畫」不定點執行聯合稽查，強力取締「改裝噪音車輛」，一同打造安心宜居生活環境。

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