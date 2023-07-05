上月底新北市土城區發生兒童智慧型手表爆炸自燃，造成10歲男童燒燙傷，疑是鋰電池釀禍；今（5）日汐止區又發生電動滑板車疑鋰電池異常自燃，所幸民眾迅速自行滅火，並未造成傷害。

據了解，今天下午5時許汐止區福德一路1輛電動滑板車在未充電狀態下，疑似鋰電池自行起火燃燒，消防人員到場時，火勢已由住戶利用乾粉滅火器自行撲滅，無人員受傷。

新北市消防局第六救災救護大隊大隊長羅億田指出，鋰電池在正常使用下並不會突然爆炸，會起火燃燒通常為3種異常狀態，第一為電池過充；第二為外部短路，即鋰電池的外部正負極之間，有絕緣不良或設計問題，讓正負極以低阻抗的情況下連接發生短路；第三為內部短路，通常是由於電池設計不良、品質缺陷、過充過放、不當加熱、外部壓力影響結構等因素，造成電芯內的隔離膜受損，兩極直接接觸而出現短路。

羅億田表示，為防範使用鋰電池發生火災，當鋰電池發生異常發熱、外觀膨脹或其他變化時，應加以更換，並避免長時間插上充電，周圍應儘量不要有可燃物，以免造成無法預期的危害。