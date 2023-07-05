國泰證券表示，國泰證券5日上午9點13分電子交易平台出現異常，經確認電話語音下單系統正常，隨即啟動人工接單服務，立即進行緊急系統修復程序，並依規於平台公告，上午10點18分已恢復正常。

台股5日開低走低，盤勢不穩，早盤雖一度翻紅，但因電子股走弱，傳產族群也普遍表現不佳，盤面上各類股跌多漲少，加權指數一度重挫120點，許多股民想停損，卻遇上不能下單的窘境，心急如焚。

國泰證券也致歉表示，國泰證券造成客戶下單不便深感抱歉，將持續精進做好各項服務。至於影響程度有多廣，尚在調查中。