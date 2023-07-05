新冠疫情遠離高峰期後，民眾的門診、就醫利用率拉升，胸腔科醫師蘇一峰指出，健保台北分區今年第一季醫療健保浮動點值為0.76元，依比例來算，醫療機構應得到1元的醫療費用，健保僅給付0.76元，為近五年同期新低，而健保浮動點值大幅降低至0.76元，等於直接砍了醫師薪資4分之1！

根據最新統計，健保台北分區今年第一季醫療健保浮動點值為0.76元，參照108至111年同期（第一季）浮動點值，分別為0.86元、0.93元、0.84元、0.87元，為近五年新低。

蘇一峰4日在臉書發文表示，「第一季健保總額點值預估0.76，做一元的事情健保只給你0.76元，每位醫師薪水砍1/4...」，直呼：肚子扁扁也要挺阿扁，床位找無也要挺政府，醫療功德也要挺阿德？

蘇一峰還發文提到，第一季健保點值就下探新低，五月開放新冠疫情通通吃健保，「點值之後只會創新低...」他強調，自己一兩個月前，就一直在警告砍健保會造成點值下降，衛福部就一直回應說是「網紅醫師的假訊息」，直酸「缺藥品和等不到床位，也都是被政府認證的假訊息喔...」。

網友表示「掛號費狂漲了，那個無能的爛執政黨只會騙和亂搞，無奈，偏偏有人吃那套，牠們只要抗中保黨就夠了」、「醫界繼續做功德挺功德，哈哈」、「歷任執政者為了選票，捨棄當初的設計（轉診制度，保費調整，保大病不保小病...）把健保弄成社會福利，養大了財團醫院，討好選民。要改革一定會得罪許多既得利益者」、「怪不得許多醫護還要斜槓人生～哭啊賤保」、「物價通貨膨脹、醫療費用通貨緊縮」。