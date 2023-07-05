詐騙案猖獗，NCC今宣布，國內市話新增防詐警示措施，當有「＋886 9」開頭的國際電話打進來時，民眾會先聽到語音警示「請注意，這是國際電話，小心詐騙」後才會通話，讓家中長輩多點警覺性，降低被詐騙的可能。

NCC副主委暨發言人翁柏宗今證實，中華電信市話將率先導入防詐語音警示，預計7月中下旬開始執行，初估有930萬戶受惠，未來會將這項防詐警示措施擴及國內五大電信，由於手機導入技術比較複雜，預計10月可以上線。

中華電信市話用戶約930萬戶，市占率達93％，由於沒有阻詐、防詐警示措施，NCC請業者研究防詐功能，民眾接到「＋886 9」開頭的國際電話後，會聽到國語版、台語版「請注意，這是國際電話，小心詐騙」的語音警示，嘟一聲後民眾才會接通電話，整串語音長度約7秒；若民眾不想聽完警示語音，可以在語音播放時任意按一個號碼，就會終止播放。