前立法院長王金平5日為國民黨總統參選人侯友宜籌組「厚友誼立委後援會」，而之前遭「換柱」的前黨主席洪秀柱座位被安排在侯友宜隔壁，引發以此警惕「換侯危機」，洪秀柱到場後被問及此事，洪說不可能，有過「換柱」的慘痛經驗，大家都知道，不會換侯。

由於侯友宜民調低迷，因此不斷傳出「換侯」傳言，王金平今安排洪秀柱坐侯隔壁，是否要警惕侯友宜，已有人串聯「換侯」，王金平回應，因為洪秀柱當過主席，所以恭請她坐旁邊。

王金平受訪表示，今天團結向前行，邀請洪秀柱、前副總統蕭萬長等人出席，要讓深藍做基礎，加以擴大。

而洪秀柱被問及是否可能換侯，她笑著說不可能，有過「換柱」的慘痛經驗，大家都知道，不會換侯。

對於如何消弭黨內換侯聲量，洪秀柱說，大家也許因為看到民調很焦慮，但還有一段時間，大家好好努力，把理想、政見說清楚講明白，發揮言語上的魅力，讓選民有所改變。

至於黨內整合，洪則說，她不太清楚，平常她都只管自己的事情，只是看看新聞報導，心裡有點感覺。而是否協助整合深藍？洪說，如果有需要的話，因為她現在退休比較久了，她覺得她好好做自己的事情，也希望黨內能夠團結，團結都不一定能成功，因為只要三腳督，國民黨就會輸。