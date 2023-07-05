男星陳慕過往從綜藝《大學生了沒》發跡，並參演電視劇《我們不能是朋友》、《天巡者》等。誰料，他傳出曾「施暴、違反意願硬上」直播主前女友趙芸，女方也一併爆出傷勢照佐證，相關畫面讓人看得怵目驚心。對此，陳慕於今(5日)稍早前也在社群上發文回應了。

陳慕稍早前在社群中發聲，指出：「一直以來，每段感情我都是真心付出，並且對我來說都是刻骨銘心的一段回憶，只是很可惜我和趙芸萱（趙芸）小姐，終究無法走到最後，交往過程當然有甜蜜也有摩擦，分開也希望能好聚好散。」另外，陳慕強調趙芸對他的說法為不實指控，除了透過律師曬出4點聲明回應，也呼籲女方停止造謠行為。

從陳慕曬出的律師聲明中可見有4點回應，其一是女方稱他有暴力行為，舉凡砸壞家中物品、言語暴力、違反趙女意願為性行為等皆為不實指控；其二是陳慕在與趙女交往期間，從未對趙女動手，反而承受多次趙女因情緒不佳而攻擊他的行為，迫於無奈才有了自我防衛的舉動；其三是陳慕與趙女間並無任何債務糾紛；其四是陳慕從未有過任何霸王硬上弓等違反趙女意願的行為。此外，陳慕也強調自己尊重趙芸的言論自由，但也呼籲對方停止造謠行為，「如再有不實消息，本人亦將尋求法律途徑保全自身權益。」

陳慕曬出聲明回應了。(圖／陳慕經紀人提供)

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。