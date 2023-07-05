北市大巨蛋工地下午3時發生工安意外，ㄧ名45歲的袁姓工人在3樓作業時疑觸電，緊急送醫搶救後仍宣告不治，北市勞檢處下午也派人稽查，勞檢處表示，初步發現現場違反《職業安全衛生法》暨《職業安全衛生設施規則》，最高將開罰30萬元，並勒令3至5樓局部停工。

勞檢處表示，下午派員了解後發現，這名45歲的袁姓勞工為遠傳電信下包商的勞工，5日在大巨蛋3樓天花板從事行動電源發射模組安裝拉線作業，疑因觸電倒在通風管上，現場經調查後該作業附近有220伏特電壓且配電盤有直接接觸的風險，工地管理恐未做好防護。

勞檢處也說，初步發現現場違反《職業安全衛生法》第6條第1項暨《職業安全衛生設施規則》第257條規定，與勞工死亡有因果關係，會將勞工雇主及現場負責人移送地檢署，追究相關刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將開罰30萬元。

勞檢處指出，目前現場先勒令3至5樓局部停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工，此外，因為人員傷亡，後續廠商有職災補償責任，如果沒有給付，將根據《勞基法》第59條規定，裁處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，一名年45歲的男性電信業者勞工，在巨蛋體育館內3樓從事行動電源發射模組安裝拉線作業，5日下午3時10分因不明原因倒在通風管上，經同事發現後緊急送往國泰醫院急救。

楊舜欽說明，該工人經搶救後雖一度恢復呼吸心跳，最後仍宣告不治，至於詳細原因仍在釐清，目前優先協助家屬後續處置，其他則配合勞檢單位。