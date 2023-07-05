炎炎夏日不能到海邊清涼一下，也絕對不能錯過餐桌上的海味盛宴。餐飲業為爭逐暑假聚會用餐商機，紛紛端上尚青海鮮料理，森川丼丼推出滿滿鮭魚卵的「排山倒海丼」，「日本橋海鮮丼辻半」推出一次品嚐多種頂級海味平價套餐，而星饗道國際自助餐打出澎湖之夏美食節，都要讓饕客在炎熱的夏日中品味清爽的海洋滋味。
浮誇系日料店：森川丼丼，今年暑假打造出全台首創「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超澎湃餐點，並端出既開胃又能消暑氣的「中華川麻辣」系列新品。此外，目前森川丼丼全台分店為了慶祝新品上市還推出超殺優惠，自7月10日起到7月19日來店消費滿600元直接霸氣請吃中華川麻辣牛豬丼一份。
「日本橋海鮮丼辻半」插旗台中LaLaport也推出超CP值300元起平價套餐菜單，即日起LaLaport台中店獨步全台推出兩款全新職人系列海鮮丼：「旬舞丼」及「三彩丼」，主打一丼二吃、一碗可以品嚐到各種頂級海味；全新的「旬舞丼」由挪威鮭魚、黃鰭鮪、黑皮旗魚、紅甘、阿根廷紅蝦、蔥鮪等六種海鮮食材組合，取用套餐內所附的精選日本海苔，包入蔥鮪與醋飯，海鮮丼秒變手卷，第二吃搭配特製刺身醬油感受刺身鮮美，最後再以蝦頭味噌湯做完美結尾。
星饗道國際自助餐自7月7日至9月30日止推出澎湖之夏美食節，將澎湖的鮮美食材新鮮上桌，首推澎湖時季刺身、菊島時令烤魚，直送海味直接上桌，另澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣通通經由行政主廚林信安的巧手變成一道道海島鮮味：西班牙小卷牡蠣烘蛋、火燒蝦仙人掌焗麵、雨來菇吻仔魚蛋包飯、金瓜小卷米粉湯等等，道道獨特的美食不用搭飛機就可以在台中一飽口福。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。