森川丼丼的「排山倒海丼」更是浮誇到令人尖叫，選用帶鮮美油花的 1855 美國特級安格斯牛小排，鋪在鋪滿蔥花的白飯上，直接在丼飯上淋上滿滿鮭魚。（馮惠宜攝）

日本橋海鮮丼辻半LaLaport台中店更獨步全台推出兩款全新職人系列海鮮丼－「旬舞丼」及「三彩丼」，主打一丼二吃、一碗可以品嚐到各種頂級海味。（香繼光提供／馮惠宜台中傳真）

「日本橋海鮮丼辻半」LaLaport台中店是該品牌首度以Food court美食街型態問世的全台唯一新店格。（香繼光提供／馮惠宜台中傳真）

星饗道國際自助餐自7月7日至9月30日止推出澎湖之夏美食節，將澎湖的鮮美食材新鮮上桌。（馮惠宜攝）

星饗道國際自助餐推出澎湖之夏美食節，主廚將澎湖盛產的大丁香魚，蘸上蜜汁醬汁製作成觧美的「蜜汁大丁香魚」。（馮惠宜攝）

炎炎夏日不能到海邊清涼一下，也絕對不能錯過餐桌上的海味盛宴。餐飲業為爭逐暑假聚會用餐商機，紛紛端上尚青海鮮料理，森川丼丼推出滿滿鮭魚卵的「排山倒海丼」，「日本橋海鮮丼辻半」推出一次品嚐多種頂級海味平價套餐，而星饗道國際自助餐打出澎湖之夏美食節，都要讓饕客在炎熱的夏日中品味清爽的海洋滋味。

浮誇系日料店：森川丼丼，今年暑假打造出全台首創「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超澎湃餐點，並端出既開胃又能消暑氣的「中華川麻辣」系列新品。此外，目前森川丼丼全台分店為了慶祝新品上市還推出超殺優惠，自7月10日起到7月19日來店消費滿600元直接霸氣請吃中華川麻辣牛豬丼一份。

「日本橋海鮮丼辻半」插旗台中LaLaport也推出超CP值300元起平價套餐菜單，即日起LaLaport台中店獨步全台推出兩款全新職人系列海鮮丼：「旬舞丼」及「三彩丼」，主打一丼二吃、一碗可以品嚐到各種頂級海味；全新的「旬舞丼」由挪威鮭魚、黃鰭鮪、黑皮旗魚、紅甘、阿根廷紅蝦、蔥鮪等六種海鮮食材組合，取用套餐內所附的精選日本海苔，包入蔥鮪與醋飯，海鮮丼秒變手卷，第二吃搭配特製刺身醬油感受刺身鮮美，最後再以蝦頭味噌湯做完美結尾。

星饗道國際自助餐自7月7日至9月30日止推出澎湖之夏美食節，將澎湖的鮮美食材新鮮上桌，首推澎湖時季刺身、菊島時令烤魚，直送海味直接上桌，另澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣通通經由行政主廚林信安的巧手變成一道道海島鮮味：西班牙小卷牡蠣烘蛋、火燒蝦仙人掌焗麵、雨來菇吻仔魚蛋包飯、金瓜小卷米粉湯等等，道道獨特的美食不用搭飛機就可以在台中一飽口福。