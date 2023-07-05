三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇《最後那五年》，將首度來台演出，以16首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。

全劇採用交叉敘事的方式演出，男女主角一人一曲，女主角凱西從五年後唱回初識之時，而男主角傑米則從相識唱到五年後，兩人之間唯一交錯的時間點是在婚禮上，也是全劇唯一的一首對唱。

16首歌曲就像一段段獨白，男主角從第一次約會開始訴說兩人的愛情，從最初的心動甜蜜到離婚時的沮喪無奈，女主角則從分手後開始傾訴，從終局的心痛難過倒敘回開始的浪漫溫存。傑米與凱西在不同時空中歌唱，呈現兩人從相戀結婚到離婚分手的五年過程，突顯出兩個角色在愛情及婚姻中的心境轉變。

除了近100分鐘不間斷的演繹和歌唱，男女主角各自以鋼琴彈奏為對方伴奏，也賦予故事全新的敘事維度。全劇由兩位演員及五位樂手組成，融合許多不同音樂風格，包含流行、爵士、藍調、民謠等。

值得一提的是，《最後那五年》除了是首度來台演出，這個版本也是自英國倫敦西區Garrick Theatre版本搬來的演出，採雙卡司演繹，由Lenny Turner、Josh Burnett飾演男主角傑米，SuRie、Stephanie Marion飾演女主角凱西，倫敦西區陣容完美詮釋《最後那五年》中的甜蜜與心酸。演出將於9月30日至10月7日在台北表演藝術中心藍盒子登場。