台南市左鎮區光和里第一公墓旁，5日傍晚傳出一起轎車疑車速過快，自撞標誌桿而翻覆的意外，28歲莊姓男駕駛與30歲女子被發現時雖已無生命跡象，但女子經緊急被送往新化分院搶救後，已恢復心跳轉往成大醫院急救；男子則被送往安南醫院，經搶救後仍宣告不治。

台南市消防局5點29分獲報台20線、左鎮第一公墓附近發生車禍，左鎮消防分隊趕抵現場，只見一輛黑色轎車自撞標誌桿，整輛車因衝擊力道之大，呈現翻覆，車上的1男1女當下受困且無生命徵象。

警消人員於5點48分先將年約30歲女性救出，送往新化分院搶救；5點54分救出28歲的駕駛莊男也脫困，並送往安南醫院。經過醫院搶救之下，女子恢復心跳，隨即轉往成大醫院持續搶救，而男子則傷重不治。

新化分局指出，初步認為這起車禍疑因肇事車輛車速過快，自撞標誌桿，至於確切肇事原因仍待調查釐清，警方也呼籲用路人行車時應遵守號誌、標誌與標線指示，以維護自己與其他用路人行車安全。