上銀科技為培育國內機械人才，5日宣布，捐贈市價百萬元的六軸關節式機器手臂給義守大學工學院機械與自動化工程學系，希望藉由高規格的設備，讓年輕世代學子可在大學四年學習專業養分。

上銀表示，上銀這次捐贈儀式是在義守大學的「智慧設計與製造中心」舉行，價值百萬的六軸關節式機器手臂，在師生團隊操作下，俐落執行CNC機台上、下料的精準作動，完美呈現高品質技術。六軸關節式機器手臂可應用於搬運、焊接、組裝等領域，並搭配手臂模擬軟體HRSim(HIWIN Robot Simulation)可離線編程，解決並排除奇異點(Singularity)、超出工作範圍(Out of reach)、節點極限(Joint Limit)、碰撞(Collision)等學習操作手臂時常遇到的問題，大幅降低教導路徑、提高學習效率與便利性，有效縮短前期系統可行性評估和導入的時間。上銀科技的機器手臂不僅可展現工件於CNC機台的智慧化上下料動作，也可提供學生們學習自動化虛擬環境的建構、機器手臂實務操作與虛實整合的體驗，對於義守大學導入智慧科技的教學目標有如虎添翼的效果。

上銀指稱，義守大學「智慧設計與製造中心」主要分兩區，分別為「彈性智慧製造中心區」與「大型CNC工具機區」，是一基本物聯網(IOT)架構，也是引導學生走入工業4.0的教學平台，除健全實作教學與創新特色教學，並讓相關科系有教學、研發、管理等製造平台的彈性應用，現階段已利用中心的設備，達成具有實質產官學合作的效益，譬如義大醫院的醫療輔具應用、太陽能無人機的製作競賽，以及智慧型電動車的設計開發；現在也應用於AR/VR的工具機教學設計。「智慧設計與製造中心」未來更可結合鄰近校園的「仁武航太園區」，進行產學合作，並作為園區廠商的技術培訓基地，創造雙贏。

上銀科技助理總經理吳俊良出席捐贈六軸關節式機器手臂給義守大學典禮表示，「上銀藉由機器手臂設備捐贈，將業界的力量傳遞至校園，讓更多學子在學校裡累積多元的專業能力，相信義守大學「智慧設計與製造中心」的成立，能點亮青年學子在智慧製造領域的學習與研究。」

義守大學校長陳振遠指出，義大機械系有上銀科技所捐贈機器手臂的加持，機械系便可邁入智慧設計與製造的高階應用，非常感謝上銀科技對於義守大學的支持；尤其在產業與學術界攜手合作下，共同培育智慧機械人才。

上銀集團指出，上銀是國際級的大型企業，是世界傳動控制與系統科技的第二大品牌，也是臺灣精品獎金質獎、銀質獎的常勝軍，更連續3年榮獲台灣最佳國際品牌TOP 25。不但專業領域成就非凡，還成立上銀科技教育基金會專注於精密機械領域的人才培育，上銀機械碩士論文獎第一名獎金高達百萬元，還安排得獎師生前往日本參觀專業大展並參訪日本指標性大廠，已被讚譽為機械業的「諾貝爾獎」，是產學合作的標竿企業之一。