全支付指出，根據金管會公布，數位金融持續深入消費者生活，數位金融成長幅度明顯，「成年人使用電子化支付比率」從2021年的68％，大幅提高到95％。
全支付除了推動創新金融性商品服務外，亦積極與各銀行合作，除了玉山銀推出快速綁定服務，包括國泰世華、玉山銀、台新銀、台北富邦銀及聯邦銀行等，均於第三季祭出特定通路，不限消費金額筆筆最高享全點25％回饋，各銀行信用卡及帳戶活動，可搭配全支付通路獨家優惠疊加使用。
全支付5日宣布，與玉山銀行攜手推出「快速綁卡」服務，凡持有玉山銀行信用卡的使用者，皆可透過OTP簡訊驗證快速綁定玉山信用卡於全支付上付款使用，首次綁定玉山信用卡於全支付，單筆消費滿300元登錄享全點50點回饋；於指定通路消費不限金額，筆筆再享最高全點5％回饋。
全支付指出，根據金管會公布，數位金融持續深入消費者生活，數位金融成長幅度明顯，「成年人使用電子化支付比率」從2021年的68％，大幅提高到95％。
全支付除了推動創新金融性商品服務外，亦積極與各銀行合作，除了玉山銀推出快速綁定服務，包括國泰世華、玉山銀、台新銀、台北富邦銀及聯邦銀行等，均於第三季祭出特定通路，不限消費金額筆筆最高享全點25％回饋，各銀行信用卡及帳戶活動，可搭配全支付通路獨家優惠疊加使用。
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