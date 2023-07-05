全支付指出，根據金管會公布，數位金融持續深入消費者生活，數位金融成長幅度明顯，「成年人使用電子化支付比率」從2021年的68％，大幅提高到95％。

全支付除了推動創新金融性商品服務外，亦積極與各銀行合作，除了玉山銀推出快速綁定服務，包括國泰世華、玉山銀、台新銀、台北富邦銀及聯邦銀行等，均於第三季祭出特定通路，不限消費金額筆筆最高享全點25％回饋，各銀行信用卡及帳戶活動，可搭配全支付通路獨家優惠疊加使用。