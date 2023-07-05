證交所官網網站選單的部分，採用與全新CIS一致的漸層色帶，全新的主視覺橫幅參考全新CIS的鑽石外型，與上下連結、環環相扣的設計理念，畫面平衡對稱，並仰望著天空，代表證交所致力維護一個公平、公開、安全的交易環境，積極引進新觀念、新科技、新商品以擴大市場規模，持續提供創新、效率、卓越的服務品質。

另在主視覺下方，以透視的方式呈現即時的加權股價及臺灣50等重要指數；使用輪播橫幅依序展示近期證交所重要的活動及新制度，例如7月11日及7月18日，將舉辦創新板主題式業績發表會。

此外，新首頁也引入了區塊的概念，一個區塊就是一個生態系，向國內外投資大眾闡述我們願景，區塊下方可以有多個小連結，提供進一步深入探討，或是說明著後續執行的方向。

第一個區塊是「攜手同行 邁向未來 國際開拓行動」，介紹新產業分類及新編指數，以及提供投資人一站資訊服務的Investment InfoHub。

第二個區塊是「新創生態系」，可引導至創新板的上市制度、交易制度及推廣獎勵活動。

第三個區塊是「ESG生態系」，可引導至ESG InfoHub，提供ESG商品，國內外資源、溫室氣體盤查等專頁。

第四個區塊，介紹證交所肩負的使命，證交所「企業籌資便捷、大眾投資穩當」的初衷，及「打造健全資本市場、實現福國利民」的願景。

最後一個區塊，是證交所新聞稿及最新宣導及訓練課程資訊，用不同顏色區分不同的活動屬性，各活動的舉辦時間，活動對象及活動主題均可一目瞭然。

全新官網首頁的右邊，還有一個「指數走勢/排行榜/統計資訊」藍色小方格，為此次改版的亮點，只要在那個位置點一下滑鼠，圖像化的交易資訊就會彈跳出來，畫面左邊增設定位地圖，使用者可透過連結快速移動至想參考的圖表位置。改版後首頁畫面更為清爽，另開的資訊分頁，也可彈性擴充內容。

證交所指出，期透過優化網站使用者操作體驗（User Experience），提升使用者網站操作便利性、友善度及互動性，為持續吸引及服務國內外投資人投資台灣資本市場而努力。