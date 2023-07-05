2024總統大選競爭激烈，國民黨參選人侯友宜的民調，連續多份都落居第三未見起色，競辦執行長金溥聰今(5日)表示有人在「操弄民調」，據民調機構向他證實，有些人花錢要求民調公司依照自己提供的題目去做民調。對此，民調專家戴立安表示，民調公司當然涉及到很多公關公司在操作，但如果有錢做這種事的人，通常會想辦法把自己做成第一，不太會把別人做成第三、第四。他也指出，現在民調的方法很多，民眾也難以判斷，只能希望資訊揭露越多越好，民調才能經得起檢驗。

金溥聰今在記者會上表示，民調機構的負責人向他證實，有些人要求民調公司依照自己提供的題目做民調，民調公司可以拿到90萬元，但若依民調公司的題目做民調，就僅付50萬。他強調，這都是經過查證確有其事，而且民調公司負責人也拒絕接受，但操弄民調到這個地步，他還是第一次看到。

民調專家戴立安今在廣播節目《POP大國民》接受專訪，談及金溥聰稱有人操弄民調一事。戴立安表示，民調公司當然涉及到很多公關公司在操作，但如果有錢做這種事的人，應該會想辦法把自己做成第一，不太會把其他人做成第三、第四。

戴立安認為，金溥聰的說法也算是選戰策略的說法，但現在的民調真的非常多，有各種各樣的方式，民眾真的沒有那麼多的資訊可以判斷，也只能希望所有揭露的資訊，可以越詳細越好，讓民調經得起檢驗。

戴立安也說，如果民調公司真的有這種情況，還是希望大家可以揭露出來，找出到底是誰在做這種事；他也建議有證據還是要講出來，繪聲繪影反而是一竿子打翻整船人。

金溥聰提到每次6、7月總統大選民調往往都是最混亂，也跟最後選舉結果不一樣。戴立安也指出，7月還有很多的事情會發生，像是民眾黨總統參選人柯文哲有演唱會、見面會，館長主辦的凱道大遊行，柯文哲、侯友宜也都會出席，國民黨的全代會也是暗潮洶湧的關卡，過了之後，各自也都有不同角力。

戴立安表示，到投票之前很多進程，包括立委參選確定之後，會怎麼打選戰，還有不分區名單問題，有很多的關卡都會牽動到民調的起伏，現在看起來絕對不會是投票前的情況，排在2、3、4名的參選人也不用灰心喪志，機會都在各自的手裡。