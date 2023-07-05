NBA從7月初開啟談判市場才不滿5天，球團老闆已經簽下了11張合約、總值18億美元之譜（新台幣560億）。最大贏家自然剛取得資格的2020年選秀梯次，包括灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）、黃蜂拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）、溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）都是5年最大2.6億美元超級頂薪合約，灰熊班恩（Desmond Bane）也拿到5年2.07億美元。

球團大方撒錢近乎失控，這些球員其實都還沒進入天王巨星的行列，但他們的薪資已經頂天。美媒《夏洛特觀察家報》指出，拉梅洛鮑爾不值得那麼高的身價，但是黃蜂付他這些錢是有道理的，現今NBA生態就是如此，球隊總得找到一位核心球員來組建，所以被挑中的這位球員很大機率就能取得頂薪合約。

黃蜂總管庫普恰克（Mitch Kupchak）上個月評論說：「鮑爾才21歲，很難想像你在21歲時就要領導一支NBA球隊，對吧？但這是我們的期望，他展現了潛力，我們希望他成長為一個領袖。」即使這些球員表現還沒達到頂級巨星，不過球團把未來賭在他們身上，勞資協議又有明確的最大薪資，當然就會付給他們。

此外黃蜂換了新老闆，要展現新氣象，前老闆麥可喬丹（Michael Jordan）從未給超過1.2億美元的合約，一度和魔術隊並列「最摳球隊」。這次老闆們大撒幣，灰熊班恩雖然沒有頂薪，但也是改寫隊史紀錄的高薪了。