白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》推出「大牌秀」單元，本周六（8日）邀來日本男星城田純當嘉賓，城田純有著西班牙血統，所以五官特別深邃，外加體型高挑，外型相當帥氣，他同時還是飾品設計師，身上的項鍊和戒指都是自己的作品，當白冰冰介紹他手上的戒指時，都忍不住偷牽他的手，最後直接投懷送抱，窩在城田純的懷中直呼「我的菜」。
城田純首登《我愛冰冰Show》，帶來〈Chance〉一曲，動感曲風搭配擅長的拳擊演出，搏得一票女生尖叫聲，白冰冰也精心安排日本演歌大秀，一連演唱2首經典日文歌曲。
白冰冰先換上日本男子傳統服飾表唱〈旅笠道中〉，接著再換上白色禮服，挑戰日本知名動漫歌曲〈殘酷天使〉，流暢的日文，連陽帆都讚：「這段表演真的非常道地，台灣演歌的天后就是白冰冰，不論是男生或是女生，都是完美的詮釋。」
而白冰冰為了節目，更搬出30年前的禮服，轉身秀出大露背，眾人一看驚呼，但白冰冰也吐實：「這不是露背，是（拉鍊）拉不起來。」笑翻眾人。《我愛冰冰Show》每周六晚間8點在中視播出。
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