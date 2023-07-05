新北市第三消防大隊三重中隊今(5)日早上派員出勤救護案件後，在返隊途中遭民眾攔車求援，表示有名老婦突然路倒且無生命徵象，車上的高階救護機動支援隊員鄒獻慶立即下車支援，施以急救措施並轉報消防支援，所幸在支援人力趕到前成功使老婦恢復生命徵象，成功將老婦從鬼門關拉回。

事發在今早10時46分許，70歲王姓老婦行經三重區中華路時突然倒地，遭路邊民眾發現王婦無生命徵象，立即向正在路口等紅燈的救護車求救，鄒員立即下車評王婦狀況後，立即對她施以高品質CPR，並轉報指揮中心請求支援。

新北市第三消防大隊二重分隊獲報立即派遣救護車前往支援，所幸王婦在救護車抵達前便成功恢復生命徵象，後續送往新北市聯合醫院三重院區急救，當天便使王婦恢復清醒，成功將她從鬼門關拉回。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，本案成功關鍵在於民眾即時求救及救護人員專業技術，呼籲當身邊有人失去呼吸心跳時，應立即求救，在等待救護人員到場前，可以接受指揮中心指導或立即執行CPR，就有機會提升病人到醫院前的存活率，爭取患者獲得到院的治療及康復出院機會。