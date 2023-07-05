中國人民銀行黨委書記、副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝，今會見訪中的奧地利央行行長霍爾茲曼，雙方就共同關心的經濟金融議題交換意見。潘功勝前日亦曾會見訪華的南韓央行行長李昌鏞一行，就宏觀經濟形勢及中韓金融合作等議題交換意見。

潘功勝日前才接替郭樹清，出任人行黨委書記。郭樹清就被免去黨委書記及人行副行長職務。人行行長易綱被免去人行黨委副書記。據報，北京中央認為潘功勝的背景較具國際化，稍後將接替易綱，出任人行行長。

林文瑞因排黑條款退選 藍徵召虎尾鎮長丁學忠出馬
美眾院RSC拜訪經貿辦 贊同現在是推避免雙重課稅好時機
藍營美女刺客參選嘉縣立委 詹琬蓁：我會與侯一起打贏選戰
#潘功勝 #黨委書記 #央行 #人行 #奧地利