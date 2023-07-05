中國人民銀行黨委書記、副行長兼國家外匯管理局局長潘功勝，今會見訪中的奧地利央行行長霍爾茲曼，雙方就共同關心的經濟金融議題交換意見。潘功勝前日亦曾會見訪華的南韓央行行長李昌鏞一行，就宏觀經濟形勢及中韓金融合作等議題交換意見。

潘功勝日前才接替郭樹清，出任人行黨委書記。郭樹清就被免去黨委書記及人行副行長職務。人行行長易綱被免去人行黨委副書記。據報，北京中央認為潘功勝的背景較具國際化，稍後將接替易綱，出任人行行長。