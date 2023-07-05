香港警方國安處今晚在葵涌地區拘捕4名26至28歲男子，指4人透過營運公司等收取資金支援海外人士從事危害國安的活動，當中包含日前被港府通緝的8名海外「反中亂港」分子，涉嫌串謀勾結外國勢力及串謀做出煽動意圖行為。而被捕的其中一人，為香港民運人士、前民主黨派香港眾志主席林朗彥。

香港《明報》報導，香港警方國安處大批探員5日晚間到葵涌永建路16號高威工業中心一單位搜證，至晚上7時許，警員陸續帶走20至30箱證物，包括標語、海報及文件，當中印有手機應用程式「mee懲罰師」的標誌。

警方指，被捕人透過營運公司、社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援海外人士從事危害國安的活動，又指被捕人多次透過社群平台持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及香港特别行政區政府的憎恨，以及支持香港獨立的發文。

報導指，被捕的林朗彥曾涉反送中示威期間包圍警察總部案，被判囚7個月，2021年出獄。

另據香港星島網報導，該網購平台支援海外逃犯當中，有日前被港府通緝的8名海外「反中亂港」分子，包括許智峯、羅冠聰、郭榮鏗、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、蒙兆達及劉祖廸，均被港警國安處各懸賞港幣100萬元通緝。

香港特首李家超4日表示，完全支持及贊成警方的行動，政府會用盡一切合法手段，終身追究有關人士的法律責任，並呼籲他們的親友提供資料。