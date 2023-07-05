美國路易斯安那州西北部的什里夫波特(Shreveport)發生槍擊事件，造成 3 人死亡、至少 6 人受傷。

當地警方向地方媒體KSLA 表示，事件發生在珍珠大道(Pearl Avenue)，那裡有個街區聚會，以慶祝美國獨立日為名義，晚間11點40分左右發生無差別槍擊。警方說，由於現場車輛數量較多，很難找到受害者。

地方議員塔巴莎•泰勒 (Tabatha Taylor)說：「每年 7 月 4 日都有類似的聚會，這實在不應該發生。」

目前警方還未找到槍手。

3 dead, at least 6 injured in late-night Fourth of July shooting on Pearl Ave.

韓警偵辦「無戶嬰兒」案增至400起 15人已確認死亡
美印太司令部海報竟出現這機艦 前空軍參謀官傻眼酸爆了
#發生 #美國路易斯安那州 #聚會 #警方 #槍擊