美國路易斯安那州西北部的什里夫波特(Shreveport)發生槍擊事件，造成 3 人死亡、至少 6 人受傷。

當地警方向地方媒體KSLA 表示，事件發生在珍珠大道(Pearl Avenue)，那裡有個街區聚會，以慶祝美國獨立日為名義，晚間11點40分左右發生無差別槍擊。警方說，由於現場車輛數量較多，很難找到受害者。

An annual Fourth of July celebration in Shreveport, Louisiana, turned tragic late Tuesday night when a mass shooting took three lives and wounded six other people, police said. https://t.co/83rhIXLUxx — CBS News (@CBSNews) July 5, 2023

地方議員塔巴莎•泰勒 (Tabatha Taylor)說：「每年 7 月 4 日都有類似的聚會，這實在不應該發生。」

目前警方還未找到槍手。