美國路易斯安那州西北部的什里夫波特(Shreveport)發生槍擊事件，造成 3 人死亡、至少 6 人受傷。
當地警方向地方媒體KSLA 表示，事件發生在珍珠大道(Pearl Avenue)，那裡有個街區聚會，以慶祝美國獨立日為名義，晚間11點40分左右發生無差別槍擊。警方說，由於現場車輛數量較多，很難找到受害者。
地方議員塔巴莎•泰勒 (Tabatha Taylor)說：「每年 7 月 4 日都有類似的聚會，這實在不應該發生。」
目前警方還未找到槍手。
美國路易斯安那州西北部的什里夫波特(Shreveport)發生槍擊事件，造成 3 人死亡、至少 6 人受傷。
當地警方向地方媒體KSLA 表示，事件發生在珍珠大道(Pearl Avenue)，那裡有個街區聚會，以慶祝美國獨立日為名義，晚間11點40分左右發生無差別槍擊。警方說，由於現場車輛數量較多，很難找到受害者。
地方議員塔巴莎•泰勒 (Tabatha Taylor)說：「每年 7 月 4 日都有類似的聚會，這實在不應該發生。」
目前警方還未找到槍手。
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