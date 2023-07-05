1994年生的鐵人三項好手張團畯，明年就要邁入三十而立，穿上今年歡慶30周年的專業運動品牌ASICS亞瑟士GEL-KAYANO 30頂級支撐型跑鞋，為自己和家人奮戰，而曾是體育主播的「vamos sports 翊起運動」共同創辦人徐裴翊，更希望穿上適合自己的跑鞋，能完成馬拉松5小時完賽的夢想。

近期甫獲2023法國尼斯Ironman世錦賽資格的鐵人三項選手張團畯表示：「我是低足弓，跑步有內旋傾向的跑者，選擇訓練鞋款的時候，也會很注重鞋款的合腳性。這雙 GEL-KAYANO給我非常舒適穩定的感覺，讓我可以專注在訓練上。」

徐裴翊則說：「我其實一直懷抱著完跑馬拉松的夢想，目標5小時完賽，同時也會擔心運動傷害，因為我的足弓比較塌陷，與物理治療師討論後認為支撐型跑鞋較合適，GEL-KAYANO就是陪伴我穩定跑下去的最佳選擇。」

5日GEL-KAYANO 30發表會，除了張團畯、徐裴翊，文策院院長李明哲也到場分享自己的跑鞋故事，李明哲表示：「我的體重曾超過140公斤，在選鞋上需要支撐穩定的鞋款，GEL-KAYANO是我第一雙跑鞋，陪伴我瘦了6、70公斤，持續給我『十分令人安心的穩定感』，讓我對跑步的熱情不減！」