大陸多家主要銀行日前下調美元存款利率，據外電報導，包括中資國有大行和主要股份制銀行在內的至少九家中資銀行，在中國外匯市場自律機制的協調下，約定進一步下調大型企業客戶的美元存款利率上限，包括活期存款在內的各期限美元存款利率，均不得高於美元擔保隔夜融資利率（SOFR）水平。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，由於去年以來中美貨幣政策分化，中美利差逐漸倒掛。近期，大陸的商業銀行下調美元的存款利率是為了防止中美利差倒掛進一步走擴，這一定程度上可以引導境內企業和個人理性進行資產負債配置。

近期人民幣兌美元持續貶值，人行在貨幣政策委員會2023年二季度例會指出，加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，為實體經濟提供更有力支持。堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

此番多家銀行對美元定期存款利率的下調，正是配合人行「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」之舉。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，盡管降低美元存款利率是銀行的市場行為，但客觀上有助於對匯率市場的美元單邊升值預期降溫，對於穩匯率有積極意義。

溫彬說，客觀上，境內美元存款利率的適當降低，也與人民幣存款利率下降具有一定的協同性，有利於降低境內企業居民的美元存款需求，對於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定具有積極意義。