蔡烱民指出，6月國際主要貨幣走勢分歧，大致上歐洲貨幣升值、亞洲貨幣則走貶。歐元升值1.63％、英鎊升值1.87％、加拿大幣升2.94％、澳幣升2.05％、瑞士法郎升1.06％；相較下，因美元6月暫停升息，美元指數下跌1.36％，而人民幣貶值1.96％、日幣貶3.44％，新台幣貶1.22％。

蔡烱民強調，6月台幣雖貶值1.22％，但外匯存底持有的主要是升值的歐洲貨幣為主，6月主要貨幣對美元匯率變動是正數，助攻外匯存底持續增加。

雖然6月下旬起新台幣重貶3.69角、且一路貶破31元大關，但蔡烱民表示，央行在匯率波動較大時，考量供需失衡有稍微進場調節，但若從去年底到目前來看，除前兩月波動較大，但從去年底約30.75元左右貶至目前31.1元，「匯價其實還算是蠻接近的」，外匯市場供需穩定，並非外匯存底變動的主要因素。

蔡烱民也說，去年很明顯是因為外資賣超台股並匯出，明顯影響新台幣貶值，但今年狀況不太一樣，外資進出不是主要因素，整體來看包括進出口商、國人對外投資等大致均衡，「大家對匯率沒有強烈預期」，央行就按照市場供需來調節。

蔡烱民強調，這波新台幣走貶，主要是跟著主要亞幣走，因為歐洲、英國央行還在升息，而加拿大、澳洲央行近期則是重啟升息，美國聯準會（Fed）6月則是暫停升息，導致6月美元指數下跌；相較下，中國大陸人民銀行調降逆回購利率、日本央行也持續寬鬆政策不變，導致6月亞幣呈現貶值，人民幣、日圓走弱帶動下，亞幣都會受影響。

根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至5月底的3兆1,765億美元，第二為日本至5月底1兆1,264億美元，瑞士至5月底8,056億美元居第三，印度至6月23日的5,254億美元排第五，其他包括香港至5月底4,043億美元、沙烏地阿拉伯至5月底4,172億美元。