Lulu（黃路梓茵）接下洗面乳代言，她私下對肌膚保養相當有心得，坦言學生時期曾因壓力關係狂長痘痘，導致肌膚狀況亂了套的慘痛經驗，自此之後她在平時保養最注重清潔和保濕這兩個步驟，因為只要臉洗乾淨了就能避免毛孔堵塞髒污和老廢角質堆積，也能減少痘痘粉刺生成的機會，所以她光是卸妝時間就會花30分鐘卸好卸滿，再搭配自創的雙重卸妝法，確認肌膚上沒有任何一點妝感殘留後，才會再用保濕力高的洗面乳洗臉。

Lulu笑說：「雖然我承認自己算是洗臉偏執狂，當然最在意洗面乳的清潔力，但如果過度清潔不保濕，洗完肌膚緊繃乾乾的，也會容易長細紋，反而要花時間再敷臉補回水分，這樣我可是不買單的！我代言的這3款都含有30％高濃度胺基酸，所以洗完臉後肌膚還是有ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ水潤的感覺。」

提起讓Lulu出國要帶才會安心的就是「護照」，而且要帶到對的護照，她表示自己也曾發生過帶錯過期護照本到機場的糗事。自己的旅遊最高宗旨就是，不用帶多餘的東西，不夠都可以到當地再買。夏天睡覺會希望舒服些，可以打開冷氣或電扇，或使用蠟燭燈，搭配挑選自己喜歡的香氣，比如挑選檜木這類木質調的精油幫助舒眠。