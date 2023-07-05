國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，也被視為合作契機。同時韓國瑜講軍歌《夜襲》最後那4句「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。對此，前立委郭正亮5日就表示，「韓國瑜講話就是很有藝術，我覺得他當然就是希望能夠支持勝選聯盟，就是會贏的人，他目前的立場就是這樣」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「我覺得韓國瑜才比較耐人尋味，因為韓國瑜在黃復興那個場，他只說『等信號一亮，信號一響，我們就展開閃電攻擊，打好這場勝仗』，那什麼叫信號一亮？」郭正亮認為，「韓國瑜講話就是很有藝術，我覺得他當然就是希望能夠支持勝選聯盟，就是會贏的人，那會贏的人又不一定是你侯友宜，所以他在那個場就沒有那樣講」。

郭正亮最後更說，「韓國瑜只會講民進黨一定要下架，那我們要支持會贏的候選人，我覺得他目前的立場就是這樣，這種立場其實蠻多的，我很多朋友都是這種立場，我們的取向就是很清楚，就是不要讓賴清德當選」。