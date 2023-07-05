狗肉是越南歷史產物，然而避吃狗肉的越南人正持續增加中。越南媒體報導，全國各地狗肉店歇業數量愈來愈多，今年農曆新年的狗肉銷量也明顯下跌，民間討論不吃狗肉的聲浪日漸增大。

越南網媒《越南快訊》（VnExpress）報導，越南北部海防市有一戶洪姓人家，最近對於是否宰掉家中養的大肥狗待客展開大辯論。洪家有個旅居海外的親戚即將返國，家族齊聚一堂討論接風宴時，47歲的男主人想把家裡12公斤重的狗宰了烹調宴客，因為這是海防當地特別場合時必定上桌的傳統菜色。

洪家20個人為此認真討論了一整晚，最後付諸表決，有12人不同意殺狗來吃。這讓男主人很火大，海防明明以狗肉吸引全國民眾專程到訪品嘗，這更是外國絕對找不到的獨特菜餚，他相信歸國親戚一定會喜歡，「宴席少了狗肉，吸引力大減」。投下反對票的家人認為，狗肉不僅蛋白質含量過高，容易引發痛風、高膽固醇等毛病，政府根本應該禁吃狗肉。也有人主張，狗狗如同家人的好朋友，吃狗肉實在太殘忍。

And its not just dog meat trade thats common. Cat meat trade is also very common in Vietnam. I cannot share most of the content our brave volunteers in Hanoi, Vietnam were able to collect because its just too graphic but this is how they are cramped up in cages. 💔 pic.twitter.com/pXRxzjguu2 — Project Save Animals (@psa_pk) May 27, 2023

首都河內一名中年居民說，早年他與朋友每個月都要吃貓肉、狗肉「去霉運」，然而從10年前開始他就不吃狗肉了。他表示，以前只要回到越北興安省的老家，他就會與鄰居一同大啖狗肉，因為「雞肉鴨肉都吃膩了」，但如今他的朋友圈有很多人拒吃狗肉，連他自己的老婆孩子也抵制，老家吃狗肉的風潮已走下坡。

他說，當地原本有很多人家飼養大批犬隻向狗肉店供貨，現今只養一到兩隻狗當作寵物，「吃我自己養的狗不是什麼好玩的事，所以我漸漸少吃狗肉，後來就完全不吃了」。

在河內經營狗肉店的70歲錢先生說，開業40年來，今年的生意最慘澹。2010年代，他每月平均賣出1噸到2噸狗肉，客戶幾乎都是市內餐館與小吃店業者；現在他的銷售量掉了80%，就連今年農曆新年之前的營業額同樣低迷。農曆新年是越南人最愛吃狗肉的時節。

錢先生說，以前他從不曾把狗肉送進冷凍庫儲存，如今一天沒半個客人上門已是常態。他說：「我住的這一區，當年可是狗肉與貓肉的『首都』。很多同行現已關門大吉，因為生意不好。」

《越南快訊》觀察，近來河內有大量狗肉店歇業，絕大多數位於以狗肉菜色聞名的區域。河內動物衛生局曾於2018年發布報告，在官方宣導之下，河內的狗貓肉舖數量已從約1100家減為800家左右。越南動物養殖協會說，狗肉店數自此持續下滑。

越南新聞學者分析，世風轉變原因有四。第一，大眾傳媒助長民眾動保意識；第二，越南人日漸注重健康飲食、食材衛生與來源；第三，把寵物視為家人而非買賣物品的越南人增加了；第四，拒吃狗肉已成為一種風潮，跟風者愈來愈多。此外，越南境內投入宣導不吃狗肉貓肉的組織也持續增加。世界衛生組織早已警告，狗肉是霍亂、狂犬病等疾病的來源，包生絛蟲這類寄生蟲也會經由食用狗肉而傳播。

在河內經營動物庇護所的42歲阮先生說：「13年前，大家總說我花錢救狗救貓很奇怪，現在像我這樣的人可多著呢。」