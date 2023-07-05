狗肉是越南歷史產物，然而避吃狗肉的越南人正持續增加中。越南媒體報導，全國各地狗肉店歇業數量愈來愈多，今年農曆新年的狗肉銷量也明顯下跌，民間討論不吃狗肉的聲浪日漸增大。
越南網媒《越南快訊》（VnExpress）報導，越南北部海防市有一戶洪姓人家，最近對於是否宰掉家中養的大肥狗待客展開大辯論。洪家有個旅居海外的親戚即將返國，家族齊聚一堂討論接風宴時，47歲的男主人想把家裡12公斤重的狗宰了烹調宴客，因為這是海防當地特別場合時必定上桌的傳統菜色。
洪家20個人為此認真討論了一整晚，最後付諸表決，有12人不同意殺狗來吃。這讓男主人很火大，海防明明以狗肉吸引全國民眾專程到訪品嘗，這更是外國絕對找不到的獨特菜餚，他相信歸國親戚一定會喜歡，「宴席少了狗肉，吸引力大減」。投下反對票的家人認為，狗肉不僅蛋白質含量過高，容易引發痛風、高膽固醇等毛病，政府根本應該禁吃狗肉。也有人主張，狗狗如同家人的好朋友，吃狗肉實在太殘忍。
首都河內一名中年居民說，早年他與朋友每個月都要吃貓肉、狗肉「去霉運」，然而從10年前開始他就不吃狗肉了。他表示，以前只要回到越北興安省的老家，他就會與鄰居一同大啖狗肉，因為「雞肉鴨肉都吃膩了」，但如今他的朋友圈有很多人拒吃狗肉，連他自己的老婆孩子也抵制，老家吃狗肉的風潮已走下坡。
他說，當地原本有很多人家飼養大批犬隻向狗肉店供貨，現今只養一到兩隻狗當作寵物，「吃我自己養的狗不是什麼好玩的事，所以我漸漸少吃狗肉，後來就完全不吃了」。
在河內經營狗肉店的70歲錢先生說，開業40年來，今年的生意最慘澹。2010年代，他每月平均賣出1噸到2噸狗肉，客戶幾乎都是市內餐館與小吃店業者；現在他的銷售量掉了80%，就連今年農曆新年之前的營業額同樣低迷。農曆新年是越南人最愛吃狗肉的時節。
錢先生說，以前他從不曾把狗肉送進冷凍庫儲存，如今一天沒半個客人上門已是常態。他說：「我住的這一區，當年可是狗肉與貓肉的『首都』。很多同行現已關門大吉，因為生意不好。」
《越南快訊》觀察，近來河內有大量狗肉店歇業，絕大多數位於以狗肉菜色聞名的區域。河內動物衛生局曾於2018年發布報告，在官方宣導之下，河內的狗貓肉舖數量已從約1100家減為800家左右。越南動物養殖協會說，狗肉店數自此持續下滑。
越南新聞學者分析，世風轉變原因有四。第一，大眾傳媒助長民眾動保意識；第二，越南人日漸注重健康飲食、食材衛生與來源；第三，把寵物視為家人而非買賣物品的越南人增加了；第四，拒吃狗肉已成為一種風潮，跟風者愈來愈多。此外，越南境內投入宣導不吃狗肉貓肉的組織也持續增加。世界衛生組織早已警告，狗肉是霍亂、狂犬病等疾病的來源，包生絛蟲這類寄生蟲也會經由食用狗肉而傳播。
在河內經營動物庇護所的42歲阮先生說：「13年前，大家總說我花錢救狗救貓很奇怪，現在像我這樣的人可多著呢。」
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