明基醫旗下子公司華鋒科技看準寵物高齡化趨勢，毛孩家長對於寵物保健觀念抬頭，鎖定健康照護市場，將於2023台北寵物用品展，展出Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀與ePad Friends PEMF寵物脈衝電磁墊等產品。

柏林動物醫院院長黃勝聰表示，在寵物的術後照顧上，為避免手術傷口二次感染，需要獸醫師與毛孩家長仔細的照護，用時間來等待復原。如何加速傷口癒合讓皮膚修復至關重要，除了以藥物包紮，於獸醫院與居家亦可搭配輔助設備照射患部，讓傷口產生肉芽與毛髮生長，縮短寵物不舒服的時間，讓飼主跟獸醫師都開心。

華鋒科技總經理鄒孝威表示，寵物保健市場以藥品為最大宗，但其實有部分寵物不習慣吃保健品，家長花了大錢，反而讓寵物身體負擔更大。Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀，主打紅光和紅外光的雙光源技術，非侵入性，用於肌肉骨骼保健、維持皮膚健康，操作簡易且不用綁app，每個部位一鍵30秒，讓家長每天抱著寵物時，即可針對各部位做護理，特別是在寵物出遊後，因活動過度導致疲憊，可以局部加強做照護。ePad Friends PEMF寵物脈衝電磁墊，內含多組感應線圈，可以大範圍的替寵物做日常保養，是寵物家庭必備的產品。

隨著少子化，人們對於「陪伴」的需求依然不減，越來越多家長視寵物為家人，願意投入更多在寵物身上。華鋒科技於人醫與獸醫市場累積多年經驗，鄒孝威說，寵物就如同家人一般，陪伴越來越重要，寵物健康更是飼主最關心的。華鋒長期耕耘獸醫與復健市場，與多位獸醫師交流經驗，讓我們深入了解飼主需求，因此決定擴大寵物市場服務領域，引進與獸醫院互相搭配最佳的居家保健產品，把最合適、最值得信賴的產品推廣給終端飼主。華鋒科技寵物居家護理系列，未來也將持續引進海外知名產品，提供國內寵物市場最好的資源。 華鋒科技掌握這波毛孩高齡化保健商機，已舉辦多場寵物保健巡迴講座，透過獸醫師與家長面對面交流，持續傳達寵物居家日常的保健觀念，讓照護從居家開始做起，期望讓更多寵物能有更好的生活品質，健康長久的陪伴毛孩家長。