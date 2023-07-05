國民黨立委王鴻薇近日猛轟政府對於立陶宛是「凱子外交」。對此，外交部次長李淳今天批評這是對半導體產業的「三個不了解」，卻還能得出賣台的結論，「非常遺憾」。並強調，雖然政治立場不同，也希望不要透過扭曲事實，破壞台灣與友好國家的關係。

對於王鴻薇連日痛批政府對立陶宛給金援、給技術，奉送珍貴的半導體產業，李淳今天特地與媒體茶敘，說明立陶宛相關議題。

針對半導體案，他表示，我國與立陶宛來來回回談判近2年的時間，最後才決議共同出資總計1400萬歐元，包括我方提供1000萬歐元協助產業的能力建構訓練，立國則指定Teltonika公司挹注400萬歐元，並與工研院簽訂契約。

李淳強調，這1000萬歐元其實是付給工研院，主要是技術援助先期建廠，提供建立基礎研發與人才養成等基本需求。未來該公司半導體的技術、材料、機台等，都會有很大比率從台灣進口，可確保長期商業利益。

他批評王鴻薇對半導體產業不了解、對商業合作模式帶給台灣後續的商機利益不了解、公司運作和歷史背景也不了解，「這些都不了解，卻還能得出賣台的結論，非常遺憾」。

李淳也強調，此案不會對半導體企業先進製程造成負面影響，反而能降低我國及立陶宛過度集中及倚賴中國的風險，有助強化民主供應鏈韌性，是雙贏策略。

至於透過中東歐融資基金合作的太陽能廠案，被指「原料出自中國」，他說，台商生產基地遍及全球，從哪裡出貨其實無關緊要，如果要完全禁止不能從中國出貨，其實是罔顧了商業的現實，反而會影響未來中東歐融資基金的開展。