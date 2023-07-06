大陸知名Coser兼直播主「狗頭蘿莉」，在微博上擁有逾310萬名粉絲追蹤，人氣不俗。過往她曾因「輕生事件」引發喧然大波。而今她轉戰攤主，開賣煎餅，生意火爆。誰料，曾聲稱不想繼續「賣身材」的她，近日再度因「清涼服飾」惹議，她對此也在社群上發聲回應：「為什麼要用美麗來抹殺我的努力。」

狗頭蘿莉昔因年少時遭猥褻、被公開「私密影片」，之後出席動漫展的cosplay活動時，竟被工作人員驅逐，使她在社群上留下預告輕生的影片，所幸後來一切平安，不過相關事件仍在社群上引發討論。近期，狗頭蘿莉經過沉澱後，決定「退圈」打算再出發，「我不打算當Coser、不打算當主播，也不打算繼續秀身材了。」指出自己未來會找個城市，以擺攤賣煎餅過生活。

事後，狗頭蘿莉也在社群上公開營業收入以及擺攤畫面，和粉絲們分享勞動的快樂。豈料，有網友質疑她擺攤時穿的服裝「有些裸露」，因而掀起一陣討論聲浪。對此，狗頭蘿莉也在微博上曬出影片回應，表示：「為什麼說穿的好看不像是正經幹活的，為什麼要用美麗來抹殺我的努力。」直言美麗並不可恥，在街邊煎餅攤上的美更不是錯誤，「我們應該多鼓勵更多的花勇於綻放，而不是看到一朵花開在路邊就扼殺。」此外，她也指出會尋找新的落腳點繼續努力事業：「不信這社會上，容不下一個穿著好看的老姑娘。」

貼文曝光後，吸引不少粉絲爭相前來聲援狗頭蘿莉，紛紛留言：「美麗並不可恥，希望女孩子都能穿上自己喜歡的衣服」、「支持穿衣自由」、「女性曲線竟變成有礙觀瞻，這社會怎麼了」、「感覺有些人只是恨你正經幹活而已。」

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