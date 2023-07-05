中國大陸日前祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制，美國拜登政府也出手反擊，要求陸廠使用亞馬遜、微軟等雲端服務要申請，美中科技戰愈演愈烈，恐衝擊台廠伺服器代工供應鏈。前國安會副秘書長楊永明5日在《新聞大白話》節目強調，砷化鎵是主要的類比半導體材料，應用在微波、雷達、衛星；鍺則用在太陽能、電池、光纖等。過去美國買大陸的生產，如今反被中國大陸掐住脖子，這波相互反制目前看來不會有所克制。

「現在中美的科技戰已經再次升級，而且是直接全面性地對抗！」楊永明表示，中國大陸開始採取反制措施，尤其是針對鎵、鍺這兩個比較稀有礦產的出口管制，不只是反制措施，也是對戰略物資的政策調整。鎵跟鍺不是稀土，是比較稀有的礦產，是在開發別的礦產的過程中，只有不到1％的比例，要花非常大的成本電解出來。鎵大概全世界儲藏量有23萬噸，約80％在中國大陸，也是以中國大陸為主要的開採與出口國。

楊永明提到，鎵主要用來做「類比半導體」，像台灣的穩懋，已經是全球主要的類比半導體的生產者，類比半導體它不是數位，比如說我們講話、燈光，這都是類比型的，但是它接收類比的訊號之後，把它轉化、放大，再變成數位的訊號，由數位半導體來做處理。

「這其實在每一支手機都有幾十個、上百個，愈高端的手機，這樣的晶片愈多。」楊永明指出，鎵這裡面就涵蓋砷化鎵，就是最主要的製造類比半導體的材料。只要是跟類比有關的，微波、雷達、衛星，這些都是類比訊號。至於鍺，美國、中國大陸、俄羅斯都有生產，但美國1984年就知道鍺是戰略物資，就不開採了，就去買中國大陸的生產，中國大陸用了很大成本生產，美國、日本就買來作為主要的原料。

楊永明強調，鍺用在哪裡？太陽能、電池、纖維、光纖，或是紅外光學。張忠謀說全球化已死，美國不讓中國大陸用美國的技術，但過去你一直都用中國大陸出產的鎵跟鍺，做你半導體的原料跟零件，現在他卡到你的脖子了！美國怎麼辦呢？美國如果自己要做鎵的話，產量很少，至少要10年以上的時間。「鍺就更大有問題了！」這就是相互的對峙、反制，中國大陸終於出手，雙方會不會有所克制？現在看起來不會。

「你看美國又開始針對雲服務作限制！」楊永明直言，美國過去什麼先進、關鍵，這些用語都已經不重要，現在整個就是要把你打壓、打趴！