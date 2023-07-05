產業輪流上漲推升台股，與各產業表現最相關的兆豐龍頭等權重ETF（00921），台灣指數公司5日公布調整特選臺灣產業龍頭存股等權重指數成份股，共有10檔產業龍頭股被替換。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，各產業所選出的代表股票，不同於一般對於龍頭的印象就是市值最大，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數產業代表的龍頭除了市值大小納入考慮外，投資報酬（股東權益報酬率）及獲利能力（稅後淨利）也應一併納入評分，讓龍頭股除了大，還要具有成長性。

本次調整在證券交易所29產業中，有10檔龍頭成分股變動，主要為企業獲利較佳，取代原本成份股，新增10檔成分股如下：正隆、聯電、智邦、廣達、聯發科、敦陽科、興富發、第一金、大立光、材料-KY。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，今年第三季邁入台股除權息旺季，下半年開始反應2024企業獲利，同時選舉行情起跑，台股表現將相對強勢，預計在2024年大選前台股維持多頭格局，台股市場行情再續勢衝刺，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場接下來下半年市況將保持樂觀看好。

產業輪漲帶動下，兆豐龍頭等權重ETF基金掛牌至今優於加權指數的15.52％，成份股中三陽工業受惠於汽車產業向上趨勢，上漲幅度最大+167.70％（截至6/30），權重比例也從最初3.33％上升至7.03％。

兆豐龍頭等權重ETF基金定期調整各成份股的權重達到相同比重，賣出漲多的個股，獲利落袋為安，同時也能夠逢低布局具備未來成長潛力的公司，實現價值投資的精神，有助掌握產業龍頭股票並兼顧獲利能力與股息配發，各類產業存在利多條件，台股企業獲利率緩步走揚，建議採取分散產業投資，一手掌握各產業龍頭股的成長力道與長線的息收機會。