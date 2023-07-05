國民黨發言人蕭敬嚴今(5日)在政論節目爆料，有知情人士向他轉述，民眾黨總統參選人柯文哲已經私下見了40多位藍營立委參選人。對此說法，民眾黨副秘書長許甫在臉書表示「哭笑不得」，指出蕭稱「柯文哲主動密會40多位藍小雞」，他也反問一句「你要確定捏」。

蕭敬嚴今日在三立新聞節目《前進新台灣》獨家爆料，知情人士向他轉述，柯文哲現在已私下見了「40多位」藍營的立委參選人，稱柯文哲私底下也透過一些人面廣的台北市議員安排，「積極拜會」國民黨的立委參選人。

蕭敬嚴還說，除了柯文哲邀約碰面以外，還有一些藍營小雞「主動」跟柯文哲約見面，這些參選人拜會柯之後，也都有跟黨中央回報。他也提到，柯拜會藍小雞的時間點，大約是「近一個月」左右，與「政黨輪替大聯盟」浮上檯面的時間相近。

許甫今在臉書表示，今天下午看到蕭敬嚴在三立政論的說法，實在哭笑不得，他也引述蕭敬嚴的說法指出「柯文哲秘密拜會，而且還是主動，而且是40多位藍小雞」，反問一句「你要確定捏」。

許甫也說，小雞焦慮不是秘密，但這個說法也太焦慮了，「可以當成茶餘飯後笑談但正直誠信很重要」。