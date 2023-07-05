大聯盟在明星賽前一周確定有幾位球星無法出賽，緊急遞補了光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）、太空人外野手塔克（Kyle Tucker）、水手外野手J-Rod，水手投手柯比（George Kirby）加入美聯明星隊。海盜投手貝德納（David Bednar）遞補進入國聯明星隊。

洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）已經受傷一段時間，他腳趾韌帶撕裂，沒有回歸日程表，本來就預計缺席明星賽。天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）對教士首戰揮棒受傷，經診斷是左手腕鉤狀骨骨折，必須休養6至8周，不僅明星賽泡湯，還危及天使的戰績。

卓奧特本季喊話要全力帶天使重返暌違9年的季後賽，但是他自己未能保持健康，另一位球星安森尼阮棟（Anthony Rendon）更是難以指望，現在連大谷翔平在投手丘都遇到問題（手指水泡與指甲裂），明星賽也只能打擊。

太空人猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）是美聯替補球星，他右腹斜肌拉傷缺陣將近1個月，最近才回復60%強度的打擊練習。光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）先前因為背部緊繃，也得休養到明星賽之後。

道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）第10度入選明星賽，隨即傳出肩膀不適，注射治療仍未好轉，最後被放入傷兵名單。太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在經典賽被觸身球打傷，影響他本季表現，沒有入選明星賽，本周又在打擊練習時弄傷腹斜肌。