台東縣政府結合寶桑教育基金會今年再次與台東秀泰影城合作舉辦8場次幸福電影院。（蔡旻妤攝）

台東縣政府結合寶桑教育基金會今年再次與台東秀泰影城合作舉辦8場次幸福電影院。（蔡旻妤攝）

台東縣政府結合寶桑教育基金會今年再次與台東秀泰影城合作舉辦8場次的「幸福電影院」，邀請縣內身心障礙者、新住民家庭、兒少機構安置對象、績優勞工與志工們觀看院線片「變形金剛：萬獸崛起」。

台東縣長饒慶鈴今天表示，透過公私部門合作的幸福電影院，讓弱勢對象及家庭也能進入影廳享受快樂時光，縣府也持續推動微型保險、弱勢產婦月子餐等社福政策，建構安心的友善環境。

饒慶鈴提到，幸福電影院自2021年開辦以來，今年邁入第3年，已辦理 24場次，共2160人次參與活動，今年預計將辦理8場次，縣府持續以尊重差異、多元平等為施政目標，推動以多元、服務、自立、友善、創新、樂活等6大面向為基礎的各項社會福利政策。

寶桑基金會執行長陳世賢表示，過去服務的經驗讓人很感動，以前服務過文健站或是社區照顧關懷據點的長輩們提到，他們年輕的時候拼命工作，為生活、為家庭奔波，沒有進過電影院的機會，直到透過幸福電影院才第1次進到電影院看電影，讓他們都非常開心，是令人難忘的溫暖回憶。