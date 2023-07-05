澳洲邊防軍(Australian Border Force,ABF)在雪梨機場搜查一名昆士蘭男子的行李後，發現他涉及海外兒童猥褻犯罪，之後聯合菲律賓警方，成功救出16名被監禁的兒童。

澳洲廣播公司報導，這是在一起重要的國際兒童保護行動，突擊菲律賓達義(Tagig)、新比斯開(Nueva Vizcaya)的4個地點，共救出16名兒童，最大的18歲，最小的只有 10 歲。

此次行動始於今年一月份，澳洲邊防軍在雪梨機場檢查了一名從菲律賓返國的男子，他住在昆士蘭，年紀56歲。面對行李搜查時，他的神色有異，於是特別仔細檢查他的行李，後來在該男子的手機裡，發現了虐待兒童的圖片，詳細交易內容，詳細說明了他意圖付錢給某集團，在海外對兒童性虐待。

ABF立即通報澳洲聯邦警察 (AFP)，再由他們通知菲律賓國家警察 (PNP)有此事，展開跨國打擊犯罪合作。

聯邦警察開始調查這名 56 歲男子，他被指控3項罪名，包括持有虐待兒童材料，誘騙他人到海外進行此類非法活動。

不過，由於這名男子犯案地點不在澳洲，只能交保，據稱該男子在5月份未出庭，現已發出逮捕令。

菲律賓聯邦警察警司安德魯•珀金斯 (Andrew Perkins) 表示：「此案突顯了各國執法機構，在全球範圍內共享情報和資源的重要性。」

獲救的孩子送往菲律賓社會福利部照顧，調查人員也會繼續努力，尋找其他受害者。