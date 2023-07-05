澳洲邊防軍(Australian Border Force,ABF)在雪梨機場搜查一名昆士蘭男子的行李後，發現他涉及海外兒童猥褻犯罪，之後聯合菲律賓警方，成功救出16名被監禁的兒童。
澳洲廣播公司報導，這是在一起重要的國際兒童保護行動，突擊菲律賓達義(Tagig)、新比斯開(Nueva Vizcaya)的4個地點，共救出16名兒童，最大的18歲，最小的只有 10 歲。
此次行動始於今年一月份，澳洲邊防軍在雪梨機場檢查了一名從菲律賓返國的男子，他住在昆士蘭，年紀56歲。面對行李搜查時，他的神色有異，於是特別仔細檢查他的行李，後來在該男子的手機裡，發現了虐待兒童的圖片，詳細交易內容，詳細說明了他意圖付錢給某集團，在海外對兒童性虐待。
ABF立即通報澳洲聯邦警察 (AFP)，再由他們通知菲律賓國家警察 (PNP)有此事，展開跨國打擊犯罪合作。
聯邦警察開始調查這名 56 歲男子，他被指控3項罪名，包括持有虐待兒童材料，誘騙他人到海外進行此類非法活動。
不過，由於這名男子犯案地點不在澳洲，只能交保，據稱該男子在5月份未出庭，現已發出逮捕令。
菲律賓聯邦警察警司安德魯•珀金斯 (Andrew Perkins) 表示：「此案突顯了各國執法機構，在全球範圍內共享情報和資源的重要性。」
獲救的孩子送往菲律賓社會福利部照顧，調查人員也會繼續努力，尋找其他受害者。
文章來源：Airport luggage search of Queensland man at Sydney Airport leads to the rescue of 16 children from alleged sexual abuse overseas
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